العراق على موعد مع ارتفاع درجات الحرارة

2022/01/05 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، حيث توقعت الهيئة ان ترتفع درجات الحرارة بدءاً من يوم غد الخميس.

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