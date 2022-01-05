2022/01/05 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن صندوق الاسكان احد تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة فتح التسديد اليدوي للأقساط الشهرية أمام المقترضين.وذكر بيان لاعلام الصندوق في بيان تلقت “النور نيوز” نسخة منه انه تم “فتح التسديد اليدوي للأقساط الشهرية مع استمرار التسديد الالكتروني ابتداءً من اليوم الأربعاء”.وكان صندوق الإسكان قد أعلن أمس عن إطلاق مبادرة لمنح فرصة لأجراء …

ظهرت المقالة صندوق الإسكان يفتح التسديد اليدوي للأقساط الشهرية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صندوق الإسكان يفتح التسديد اليدوي للأقساط الشهرية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صندوق الإسكان يفتح التسديد اليدوي للأقساط الشهرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).