رأي: بشار جرار يكتب عن جريمتين بحق سورية ومصرية: من

2022/01/05 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الذي لمّ الشامي على المغربي؟ يتساءلون في الأمثال الشعبية.أواخر منتصف القرن الماضي، جمعت القطرين مصر وسوريا وحدة قيل إنها قامت على مبادئ وصفت بالتقدمية لمواجهة ما اعتبروها رجعية.تقاتل "الرفاق" على لمن ستكون الأولوية؟

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