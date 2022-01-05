فض نزاع عشائري والقبض على مثيريه بجانب الكرخ في بغداد

2022/01/05 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، فض عدد من النزاعات العشائرية والقاء القبض على مرتكبيها ومصادرة أسلحتهم.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وللحد من النزاعات العشائرية، تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من فض نزاعات عشائرية في مناطق (الغزالية، السيدية) في جانب الكرخ واعتقال أطرافها، وضبط بندقيتين ومخازن واعتدة مختلفة".

واشارت الى انه "تم أحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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