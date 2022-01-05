بعمليات منفصلة في 3 محافظات.. الاطاحة بثمانية ارهابيين من داعش - عاجل

2022/01/05 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تمكن وكالة الاستخبارات وبعمليات منفصلة في ثلاث محافظات من الاطاحة بثمانية ارهابيين من داعش.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ضرباتها الموجعة لعصابات الكفر والارهاب وبعمليات منفصلة بمحافظات (بغداد و كركوك وديالى) تكللت بالدقة والنجاح نتج عنها الاطاحة بثمانية مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية اربعة منهم في محافظة بغداد لعملهم بمايسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد ، فيما تم القبض على ثلاثة في محافظة كركوك لانتمائهم لداعش الارهابي بصفة مايسمى امني قاطع الكرمة ، والارهابي الثامن القي القبض عليه في محافظة ديالى والمؤشر اسمة ضمن قاعدة بيانات".

وأشار البيان إلى إنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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