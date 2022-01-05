وزير الداخلية: جريمة استشهاد قادة النصر تبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة

2022/01/05 | 12:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، ان القائدين الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني اول من خاضا المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي الذي حاول انهاء العراق، مبينا ان جريمة استشهاد قادة النصر ستبقى شاخصة على مر التاريخ.وقال الغانمي في كلمة في المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر الذي أقيم في بغداد، انه […]

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