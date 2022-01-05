القوات الأمنية تنفذ حملة تفتيش بحثا عن الأسلحة شرقي بغداد

2022/01/05 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

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باشرت القوات الأمنية بحملة تفتيش واسعة لجمع السلاح شرقي العاصمة بغداد.وأكد مصدر أمني, أن القوات الأمنية شرعت بحملة تفتيش في منطقة الفضيلية بحثاً عن السلاح ومطلقي العيارات النارية عقب اندلاع نزاع عشائري عنيف استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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