ممثل الكاظمي: جريمة جريمة المطار ستبقى شاخصة للتاريخ مدى الحياة

2022/01/05 | 12:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن جريمة المطار ستبقى شاخصة للتأريخ مدى الحياة.وذكر الكاظمي في كلمته التي ألقاها وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال “المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر”، أن “من دواعي الفخر والسرور هذا اليوم أن نحتفي في الذكرى السنوية الثانية لرفاق العقيدة والسلاح الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الرافدين …

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