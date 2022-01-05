2022/01/05 | 12:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، تساقط أمطار في المنطقة الشمالية، مع ضباب كثيف في ساعات الفجر الاولى في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح تابعه NRT عربية، (5 كانون الثاني 2022)، إن "المنطقة الوسطى ستكون صحوة مع وجود ضباب في ساعات الفجر الأولى والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، ومدى الرؤية من 8- 10 كم وفي الضباب من 4 –8 كم"، مبينا أن "المنطقة الجنوبية ستشهد ضبابا يتلاشى تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 10- 20 كم/س".

وأضاف الجابري، أن "الطقس في المنطقة الشمالية غائم إلى غائم جزئي مع وجود زخات مطر خفيفة تكون رعدية خلال النهار وتصحو الأجواء مع ساعات الليل ويتشكل الضباب"، لافتا إلى أن "درجات الحرارة المتوقعة ستكون مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة من 10 - 20 كم/س".

واوضح، أن "درجات الحرارة العظمى ستكون:

بغداد 14

سليمانية 10

أربيل 11

كركوك 13

النجف 19

ميسان 16

أما بقية محافظات الجنوب فستكون من 16 الى 19".

وتابع الجابري، ان "الطقس لما تبقى من أيام الأسبوع سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ستكون للأيام السابقة"، مؤكدا ان "عطلة نهاية الأسبوع تخلو لغاية الآن من المنخفضات الجوية".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية تطلق توقعاتها بشأن طقس العراق للأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية تطلق توقعاتها بشأن طقس العراق للأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).