إسرائيل تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا

2022/01/05 | 12:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أنه تم تشخيص 11978 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يزيد عن الرقم القياسي السابق البالغ 11345، في 2 سبتمبر الماضي، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

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