اعتقال 8 عناصر من ’داعش’ خلال عمليات أمنية في 3 محافظات

2022/01/05 | 12:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على 8 عناصر من تنظيم داعش في 3 محافظات.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2021)، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لعصابات الكفر والارهاب وبعمليات منفصلة بمحافظات (بغداد و كركوك وديالى) تكللت بالدقة والنجاح نتج عنها الاطاحة بثمانية مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية"، مبينة أن "اربعة منهم في محافظة بغداد لعملهم بما يسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد".

وأضافت أنه "تم القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك لانتمائهم لداعش الارهابي بصفة مايسمى امني قاطع الكرمة"، مشيرة الى أن "الارهابي الثامن القي القبض عليه في محافظة ديالى والمؤشر اسمة ضمن قاعدة بيانات".

وتابعت أنه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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