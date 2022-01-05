الحكم بالسجن 6 سنوات على وكيل وزارة الكهرباء السابق

2022/01/05 | 12:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتلقيه رشى مالية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت محكمة جنايات الرصافة، حكم وكيل وزارة الكهرباء السابق رعد محسن غازي الحارس بالسجن 6 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أنه "بناءً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد (29) بتاريخ هذا اليوم أصدرت محكمة جنايات الرصافة الحكم على المتهم رعد محسن غازي الحارس (الوكيل السابق لوزارة الكهرباء) بالسجن ستة سنوات وغرامة 10ملايين دينار عراقي وفق القرار 160لسنة 1983 وذلك لتلقيه رشى مالية وإحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن".

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