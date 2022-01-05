بعد فضيحة مدينة الطب.. محكمة أمريكية: عقود الصحة مع الشركات المصنعة للقاح تمول الإرهاب - عاجل

2022/01/05 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

أحيت محكمة استئناف أمريكية ،اليوم الاربعاء، دعوى قضائية ضد شركة فايزر واسترازينكا وشركات أخرى ، بسبب مزاعم تفيد بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل الالاف خلال الحرب في العراق.

وبحسب تقرير رويترز الذي ترجمته (بغداد اليوم )، فأن "المدعى عليهم الـ 21 من شركات المعدات الطبية والأدوية الأمريكية والأوروبية، دفعوا مبالغ فاسدة للحصول على عقود إمداد طبية"

واضاف التقرير ان"ممثلون من مجموعات الشركات الخمس - (استرازينيكا، جنرال إلكتريك للرعاية الصحية الولايات المتحدة الأمريكية ، جونسون وجونسون ، فايزر وهوفمان لا روش) - قالو في بيان مشترك ان المزيد من الإجراءات سوف تظهر الشركات ليست مسؤولة بأي شكل من الأشكال في هذه المزاعم".

وتابع ان "الدعوى القضائية التي أحيتها محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا رفعت من قبل أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق.



لكن رفض قاضٍ اتحادي الدعوى في عام 2020"

واردف التقرير ان "المحامي كانون شانموجام ، الذي دافع عن الاستئناف نيابة عن الشركات ، لم يعلق على الفور"

وقال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم "قدموا للحكومة العراقية علاجات منقذة للحياة لسرطان الثدي وحقن الهيموفيليا والموجات فوق الصوتية وآلات تخطيط القلب ومعدات طبية أخرى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق الذي أطاح بالرئيس صدام حسين عام 2003."

ويذكر ان شانموجام قال في المحكمة التي عقدت في أيلول إن "الحكم ضد الشركات سيكون له تأثير مخيف شديد على رغبة الشركات والمنظمات غير الحكومية في القيام بأنشطة أساسية ، في كثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة في المناطق المضطربة".

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