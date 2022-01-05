الإطاحة بـ 8 إرهابيين في تنظيم داعش بثلاث محافظات

2022/01/05 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بثمانية إرهابيين تابعين لتنظيم داعش في ثلاث محافظات.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لعصابات الكفر والارهاب وبعمليات منفصلة بمحافظات بغداد و كركوك وديالى تكللت بالدقة والنجاح نتج عنها الاطاحة بثمانية مطلوبين وفق احكام المادة ٤/ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت ان "اربعة من المعتقلين تم القاء القبض عليهم في محافظة بغداد لعملهم بما يسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد".

وأوضحت الخلية ان "الثلاثة الآخرين تم القبض عليهم في محافظة كركوك لانتمائهم لداعش الارهابي بصفة ما يسمى امني قاطع الكرمة، والارهابي الثامن القي القبض عليه في محافظة ديالى والمؤشر اسمة ضمن قاعدة بيانات"، مبينة انه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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