النائب ’مصطفى سند’ يكشف عن حجم المبالغ المالية المترتبة بذمة الحكومة العراقية كديون داخلية

2022/01/05 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب ’مصطفى سند’ عن حجم المبالغ

المالية المترتبة بذمة الحكومة الحالية

كديون داخلية والتي شهدت ارتفاعا

ملحوظا خلال العام الماضي قياسا بكميات

النقد المطبوع’ .

وقال ’سند’ لوكالة نون الخبرية ان

’م

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