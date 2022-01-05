2022/01/05 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، القبض على 8 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وقالت الخلية في بيان إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لعصابات الكفر والارهاب وبعمليات منفصلة بمحافظات (بغداد و كركوك وديالى) تكللت بالدقة والنجاح نتج عنها الاطاحة بثمانية مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية”، مبينة أن “اربعة منهم في محافظة بغداد لعملهم بما يسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد”.

وأضافت أنه “تم القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك لانتمائهم لداعش الارهابي بصفة مايسمى امني قاطع الكرمة”، مشيرة الى أن “الارهابي الثامن القي القبض عليه في محافظة ديالى والمؤشر اسمة ضمن قاعدة بيانات”.

وتابعت أنه “تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بثمانية إرهابيين في ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بثمانية إرهابيين في ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).