انخفاض اسعار النفط العالمية بعد قرار اوبك بلس الحفاظ على مسارها لزيادة الانتاج بشكل تدريجي

2022/01/05 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد صعدت أمس واخترقت مستوى 80 دولارا للبرميل، بعدما قررت “أوبك+” الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي.وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة … Readmore

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