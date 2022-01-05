كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا مفترضا باتجاه البحر

2022/01/05 | 12:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم سونغهي هوانغ مع كويو هاسيغاوا في اليابان أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا على ما يبدو باتجاه البحر الأربعاء، حسبما أعلنت كوريا الجنوبية واليابان، في أول تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد.ومنذ تولي كيم جونغ أون السلطة … Readmore

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