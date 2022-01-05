2022/01/05 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى بغداد مروراً بكركوك – أحمد عبد المجيد للمرة الثانية , يأخذني خطأ في اتجاه السير الى وسط كركوك.كنت في رحلة العودة الى بغداد من أربيل ، قاصداً الطريق الحولي، عندما أخطأت الاتجاه ودخلت المدينة التي ترك محافظها السابق المرحوم نجم الدين كريم معالم مهمة من الاعمال العمرانية والبلدية فيها.ومثلما وجدت كركوك في […]

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