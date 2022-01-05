الغانمي نيابة عن الكاظمي: قادة النصر كانوا المثل الأعلى لكل مقاتل قارع الإرهاب

2022/01/05 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأربعاء، ان شهادة القادة أبو مهدي المهندس وضيف العراق الحاج قاسم سليماني ستبقى نبراسا تضيء الحرية لكل الشعوب المتطلعة للحرية والسلام، مضيفا نستلهم القيم والمبادئ وروح الشهادة من القادة الشهداء.وقال الغانمي في كلمة ألقاها … Readmore

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