المالكي: تجربة الحشد الشعبي وما سطره الشهيدان أصبحت نبراساً لدول المنطقة

2022/01/05 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، تجربة الحشد الشعبي و”ما سطره الشهيدان أصبحت نبراسا لدول المنطقة”.وقال المالكي خلال حضوره فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني في بغداد إن “العراقيين استجابوا لفتوى الجهاد … Readmore

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