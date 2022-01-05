سوني اليابانية تكشف عن تأسيس شركة السيارات الكهربائية

2022/01/05 | 12:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسهم سوني في طوكيو 4.2% بعد الإعلان عن خطط السيارات الكهربائية.ف

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