تكليف السيد مصطفى ضياء الدين بمهام امين عام العتبة العباسية

2022/01/05 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مصادر مطلعة ان السيد مصطفى ضياء

الدين قد تم تكليفه كأمين عام للعتبة

العباسية المقدّسة ،بدلا عن المهندس

محمد الاشيقر

يذكر ان السيد ضياء الدين هو أحد أعضاء

مجلس إدارة العتبة العبّاسية المقدّسة.

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