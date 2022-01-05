2022/01/05 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك العامة توضح بشأن عمليات استحصال الرسوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك العامة توضح بشأن عمليات استحصال الرسوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك العامة توضح بشأن عمليات استحصال الرسوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).