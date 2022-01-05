ميلانيا ترامب تعرض قبعتها البيضاء للبيع في مزاد..بهذا السعر

2022/01/05 | 13:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ميلانيا، الثلاثاء، تنظيمها مزادًا علنيًا لبيع القبعة البيضاء التي اعتمرتها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت للبيت الأبيض، عام 2018.

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