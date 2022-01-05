رئيس كازاخستان يقيل الحكومة ويعلن حالة الطوارئ وتظاهرات جديدة في ألماتي

2022/01/05 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم عبد العزيز مادياروف أطلقت شرطة كازاخستان الأربعاء في ألماتي قنابل صوتية لتفريق حشد يضم نحو ألف شخص يحتجون على زيادة أسعار الغاز على الرغم من قرار الرئيس إقالة الحكومة في محاولة لتهدئة المتظاهرين في مدن عدة من هذا البلد … Readmore

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