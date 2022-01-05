الفياض: الانتصار على داعش منجز تاريخي عراقي هائل سيكتب لهذا الشعب

2022/01/05 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، إن الانتصار على داعش منجز عراقي ووطني هائل سيكتب لهذا الشعب.وقال الفياض في كلمة خلال حضوره فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال المهندس وسليماني في بغداد إن “الانتصار … Readmore

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