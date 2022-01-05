بعد رصد إصابات بكورونا.. مدينة صينية تفحص سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة

2022/01/05 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت مدينة تشنغتشو في وسط الصين، اليوم الأربعاء، فحص سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة بعد تسجيلها بضع إصابات بكوفيد بينما أعلنت شيآن أنها “سيطرت” على بؤرة حديثة للمرض.

وقالت سلطات المدينة في بيان إن جميع السكان يخضعون لحجر جزئي ويجب أن يخضعوا لفحص “لكشف أي إصابات غير معلنة بين سكان” تشنغتشو التي سجلت فيها 11 إصابة في الأيام الأخيرة، بينها تسع بلا أعراض.

وكانت الصين نجحت في القضاء على المرض على أراضيها إلى حد كبير منذ ربيع 2020، بفضل إجراءات صارمة، من فحوص كثيفة جدا إلى تتبع التحركات عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو حتى عزل أحياء بأكملها عند تفشي المرض.

ولم تمنع هذه الإجراءات ظهور بؤر صغيرة لكورونا بقيت محدودة جدا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى لكنها تثير قلق السكان في هذه الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين التي تنظم من 04 إلى 20 شباط/فبراير.

وبلغ عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة مستويات لم تسجل منذ آذار/مارس 2020، تتراوح بين مئة وأكثر من مئتين.



لكن يبدو أن الانحسار بدأ إذ أعلنت وزارة الصحة الأربعاء 91 إصابة جديدة فقط.

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