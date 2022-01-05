2022/01/05 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول في التحالف الدولي ضد داعش ان قوات التحالف تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها إزاء الهجمات التي استهدفتها تزامنا مع الذكرى الثانية لاغتيال قاسم سليماني .

وقال المسؤول ان قوات التحالف أحبطت هجوماً صاروخياً على إحدى قواعده في منطقة دير الزور شمال شرق سوريا ، مبينا ان الصواريخ كانت تستهدف قاعدة غرين فيلدج العسكرية الأميركية في وادي الفرات.

وردّاً على سؤال حول الجهة التي تقف حول هذا الهجوم، الثالث من نوعه في أقلّ من 48 ساعة بعد هجومين مماثلين في العراق، قال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي ان القوات الأميركية في العراق وسوريا مازالت مهددة من قبل الفصائل المسلحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون: قواتنا في العراق ما زالت مهددة من قبل الفصائل المسلحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون: قواتنا في العراق ما زالت مهددة من قبل الفصائل المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).