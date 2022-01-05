2022/01/05 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة الرصافة في بغداد حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق الوكيل السابق لوزارة الكهرباء.

وجاء الحكم بناءً على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد, كما فرضت المحكمة ايضاً غرامة تقدر بـ 10 ملايين دينار عراقي وفق القرار 160 لسنة 1983 وذلك لتلقيه رشوة مالية واحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الرصافة تحكم على الوكيل السابق لوزارة الكهرباء بالسجن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات الرصافة تحكم على الوكيل السابق لوزارة الكهرباء بالسجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).