الصحة تحذر من عودة ارتفاع إصابات كورونا

2022/01/05 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذرت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، من عودة ارتفاع الاصابات بكورونا، مبدية قلقها من ارتفاع نسبة الاصابات في دول الجوار مؤخراً، في حين أكدت على فعالية ومأمونية اللقاحات التي تستخدم في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “إنطلاقاً من مسؤولية الوزارة في متابعة آخر تطورات المتحور الجديد (أوميكرون) مع المؤسسات الصحية العالمية، فإننا نحذر …

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