تعرف على سعر صرف الدولار في السوق المحلية

2022/01/05 | 13:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.فيما استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء …

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