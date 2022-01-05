الداخلية تؤكد اتساع رقعة المتسولين.. وتطلق تحذيرا

2022/01/05 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، الأربعاء، وجود مافيات تقف وراء ظاهرة التسول، محذرة من ظاهرة استغلال النساء والأطفال.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح تابعه NRT عربية، (5 كانون الثاني 2022)، إن "مشكلة التسول بدأت بالاتساع بشكل كبير حتى باتت تواجه جميع المواطنين"، مبينا أن "هذه المشكلة مركبة ولا تتعلق بجهة واحدة ويجب ان يكون هناك علاج حقيقي لها".

واضاف المحنا، أن "هناك حملات يومية من قبل قوات الشرطة ضد التسول"، مشيرا الى أن "اجهزة الشرطة تركز على الجوانب التي تمثل خطرا على حياة الأطفال

واوضح، أن "قوات الشرطة ألقت القبض قبل 10 أيام على شخص وأخيه وزوجته يديرون أحد الأماكن الذي يضم فيه 16 شخصا يستخدمون للتسول"، موضحا أن "هناك مافيات تقف وراء التسول واستغلال الأطفال والنساء".

وأكد المحنا، أن "المتسولين الملقى القبض عليهم لا يكشفون عن الجهات التي تقف وراءهم"، لافتا الى أن "التفكك الاسري أحد أسباب انتشار ظاهرة التسول والاتجار بالاطفال".

وبشأن المتسولين من جنسيات غير عراقية، ذكر ان "مشكلة المتسولين من جنسيات اجنبية غير صعبة، فبمجرد القبض عليهم يتم ترحيلهم الى بلدهم"، موضحا أن "أغلب هؤلاء من الذين أُلقي القبض عليهم تم ترحيلهم الى بلدانهم".

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