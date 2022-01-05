"أقصى ما لديها مارسته".. الرئيس اللبناني يعلق على تصريحات نصر الله ضد السعودية

2022/01/05 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس اللبناني، ميشال عون، على تصريحات زعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، الذي هاجم فيها السعودية، معتبرا أنه "كان يمكن أن تكون أهدأ"، وذلك بعد أزمة دبلوماسية تسببت بها تصريحات وزير لبناني حول الحرب في اليمن.

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