بيان من التقاعد بشأن رواتب الشهر الحالي

2022/01/05 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الأربعاء، رفع رواتب المتقاعدين إلى المصارف.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2022)، إنها "رفعت يوم أمس 4 كانون الثاني 2022 ظهراً كافة الملفات والمبالغ الخاصة برواتب المتقاعدين إلى المصارف كافة، حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية مباشرة".

وأعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، مباشرته برفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني.





وذكر إعلام المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2022)، أنه "باشر بصرف رواتب المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل".

ودعا المصرف "كافة المتقاعدين مراجعة منافذ الدفع الالكتروني وفروع المصرف في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم".

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