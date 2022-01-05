التوافقية ام الاغلبية الوطنية.. الديمقراطي يحدد التوجه الاقرب له - عاجل

2022/01/05 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، التوجه السياسي الاقرب له في تشكيل الحكومة والتحالفات السياسية.

وقال القيادي في الحزب عماد باجلان في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي يميل الى الاغلبية الوطنية ونفضلها على التوافقية، لكن هذا ايضا يبقى مرهونا بمدى تفاهم الكتل السياسية الشيعية حول اختيار أي منهما (التوافقية أو الاغلبية الوطنية)".

ولفت إلى "عدم الرغبة في التحول نكون سببا في نشوب صراع بين الجهات السياسية، لذا لا نميل الى التحالف في الحالية، فنحن مع توافق الكتل السياسية الممثلة لكل مكون، أي أن تتفق كتل كل مكون وتتتوحد فيما بينها بما فيها الكرد، فالحوارات الآن تجري على قدم وساق بين الأحزاب الكردية"، مبينا أن "حكومة الأغلبية هي الأقوى أمام التحديات المستقبلية".

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