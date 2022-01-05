النزاهة تصدر توضيحًا بشأن الحكم على رعد الحارس

2022/01/05 | 13:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشوة تقدر بـ400 ألف دولار (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحقِّ وكيل وزير الكهرباء السابق، رعد الحارس.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمًا بالسجن (6) سنوات على الوكيل السابق لوزارة الكهرباء؛ وذلك لتلقِّيه رشى، مُقابل إحالة مشاريع عائدةٍ لوزارة الكهرباء لشركاتٍ بالباطن، لافتة إلى أنَّ "هذه القضيَّة تأتي من ضمن عدَّة قضايا تحقق فيها الهيئة تتعلق بتهمٍ مختلفةٍ منسوبةٍ للمدان".

وتابعت الدائرة أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة التي تُشيرُ تفاصيلها إلى إقدام المُدان على تلقّي رشى ماليَّةٍ تُقدَّرُ بأربعمائة ألف دولارٍ من أحد المُتَّهمين الهاربين؛ مقابل تسهيل مهمَّة إحالة عقود تخصُّ الوزارة (مشروع الحلة كربلاء) إلى شركاتٍ بعينها بالباطن، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار؛ استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

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