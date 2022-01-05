لماذا لا تشارك الهند في كأس العالم لكرة القدم؟ الأسباب مدهشة حقا

2022/01/05 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد كأس العالم أكبر بطولة رياضية لكرة

القدم حيث المشاركة فيها هو شرف بحد

ذاتة ولكن الشرف الاعظم هو لمن يحققها

وتقام البطولة كل أربعة أعوام ويشارك

بها 32 منتخب على مستوي العالم ويحدد لكل

قارة من قارات

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