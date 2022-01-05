الشرطة الاتحادية تعثر على صاروخين من مخلفات الإرهاب في كركوك

2022/01/05 | 13:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عثرت قوات الشرطة الاتحادية، على صاروخين من مخلفات العصابات الإرهاب في محافظة كركوك.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان قطعات الفرقة الثالثة شرطة الاتحادية، وضمن عملياتها الأمنية المستمرة لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، تمكنت من العثور على صاروخين نوع نمساوي قرب قرية العطوانية ضمن قاطع …

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