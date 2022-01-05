الداخلية تكشف عن مافيات تقف وراء التسوّل واستغلال النساء والأطفال

2022/01/05 | 13:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداالنور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن مافيات تقف وراء ظاهرة التسوّل واستغلال النساء والأطفال، فيما أشارت الى إجراءاتها تجاه المتسولين من جنسيات أجنبية.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح للعراقية الإخبارية، إن “مشكلة التسول بدأت بالاتساع بشكل كبير حتى باتت تواجه جميع المواطنين”، مبيناً أن “هذه المشكلة مركَّبة …

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