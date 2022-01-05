مشهد يحبس الأنفاس..شاهد لحظة ضرب صاعقة رعدية قمة برج خليفة في دبي

2022/01/05 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع بداية العام الجديد، شهدت دولة الإمارات موجًة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد، وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في البلاد مقطع فيديو وثّق لحظة نادرة تتمثل في ضرب صاعقة رعدية قمة برج خليفة في دبي.

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