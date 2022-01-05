الأغذية العالمية يحدد موعد تنفيذ برنامجه الجديد في مدارس العراق

2022/01/05 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

حدد مكتب برنامج الأغذية العالمي في العراق، اليوم الأربعاء، موعد تنفيذ برنامجه الجديد في المدارس والمحافظات المشمولة، فيما اشار الى وجود تنسيق مع التربية لوضع برنامج تغذية مدرسية دائمي.

وقال المكتب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج الأغذية العالمي مكتب العراق يقوم بتنفيذ برنامج جديد للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2021 - 2022 للفترة من 20 كانون لغاية 31 نيسان 2022"، مبيناً، أن "البرنامج يستهدف 449000 طالب وطالبة في 13 محافظة وهي بغداد، ذي قار، البصرة، الأنبار، ميسان، بابل، ديالى، كركوك، نينوى، القادسية، المثنى، صلاح الدين، واسط بعدد قضاء واحدة في كل منها".

وأضاف، أن "نشاطات البرنامج تشمل تزويد الطلبة بالوجبات الغذائية الصباحية وفقاً للمعايير والشروط الصحية والتغذوية المقرة من قبل وزارة الصحة، كما يتضمن البرنامج دورات للتوعية التغذوية والصحية والنظافة للكوادر التدريسية والطلبة ومجالس الآباء والأمهات".

تنسيق حكومي وخطة تغذية دائمية.

وأشار إلى أن "برنامج الأغذية العالمي يعمل مع وزارة التربية للاستجابة لمتطلبات برنامج التغذية المدرسية بطريقة تعزز قدرة وزارة التربية في هذا المجال، من خلال اعداد خطة لتسليم البرنامج الى الوزارة، بحيث تمكن الحكومة العراقية فيما بعد من أن توسع نطاقها، وتحملها على عاتقها في السنوات القادمة".

وتابع، "لذلك أعطى برنامج الأغذية العالمي لهذا العام المزيد من الأدوار والمسؤوليات إلى وزارة التربية للمساهمة في تنفيذ البرنامج وذلك من خلال تكليفهم بالإشراف على أنشطة تنفيذ البرنامج ومراقبتها وتوثيقها في ثلاث محافظات وهي بغداد وبابل وذي قار والتي تمثل 40% من عدد الطلبة المستهدفين في هذا العام".

وذكر، أن "برنامج الأغذية العالمي يقدم للوزارة المساعدة في الأمور الفنية و المشتريات ومنها قيامه بتدريب عدد من موظفي وزارة التربية وتأهيلهم فنيا للمشاركة في تنفيذ برنامج التغذية المدرسية الجديد كمشرفين رئيسين وثانويين".

بداية نشاطات المكتب والعدد المستهدف

وأوضح، أن "نشاطات المكتب بدأت منذ 10 سنوات, للفترة من 2010 ولغاية 2020 ، حيث نفذ فيها برنامج الأغذية العالمي أنشطة التغذية المدرسية لفترة تقترب من ست سنوات متقطعة:

المرحلة الاولى - التغذية المدرسية للفترة 2011 - 2015 تقديم المساعدة الى ما يقارب 650 ألف طفل في المدارس الابتدائية.

المرحلة الثانية - البرنامجان التجريبيان في عامي 2015 و 2018 فصل دراسي واحد لكل منهما في قضاء الجبايش في محافظة ذي قار في عام 2015 لمساعدة 21 الف تلميذ، وفي غرب الموصل في محافظة نينوى في عام 2018 لمساعدة 89 ألف تلميذ.

المرحلة الثالثة - مشروع الخطة الستراتيجية القطرية 2021-2020/ 2019 - 2020 الذي تم تنفيذه في 11 قضاء في 11 محافظة لمساعدة نحو 322,000 الف تلميذ من أطفال المدارس، و112,800 من أطفال العوائل المستضعفة و ذلك من خلال أخذ الحصص التغذية الى البيوت خلال جائحة كورونا.

النهوض بالواقع التعليمي والابنية المدرسية

ولفت إلى أن "المكتب يعمل مع وزارة التربية وجميع الشركاء المعنيين بالتعليم من المانحين الدوليين والمحليين على وضع خطة استراتيجية فعالة بأهداف محددة وواضحة للنهوض بواقع التعليم في العراق، على ان تلتزم فيها جميع الأطراف وعلى رأسها الحكومة العراقية بتنفيذ ألتزاماتها المالية وغير المالية بشكل جاد".

التخصيصات المالية

واستدرك، بالقول: إن "التمويل المالي المتوفر حاليا لدى برنامج الغذاء العالمي لتغطية تنفيذ البرنامج لغاية 31 ايار 2022 فقط، وعلية قام برنامج العالمي مكتب العراق بعقد اجتماعات مع وزارات التربية والمالية والتخطيط لمناقشة سبل وخيارات تمويل مشروع التغذية المدرسية لما بعد العام 2021- 2022".

وأكمل، أن "برنامج الأغذية العالمي حصل على أموال من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع لبناء القدرات لمدة 4 سنوات منها العام 2022 لدعم وزارة التربية والتعليم في (صنع السياسات في التغذية المدرسية ، التسليم الانتقالي لبرنامج التغذية المدرسية ، والمشتريات / المناهج اللوجستية ، واعداد مناهج التغذية الصحية والنظافة".

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