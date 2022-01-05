2022/01/05 | 13:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت مجموعة من المتظاهرين، الأربعاء، مبنى الإدارة الرئيسي في ألماتي، العاصمة الاقتصادية لكازاخستان التي تشهد اضطرابات غير مسبوقة بعد زيادة في أسعار الغاز، في حين أعلنت حال الطوارئ بالعاصمة نور سلطان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان الطوارئ في كازاخستان.. ومتظاهرون يدخلون مبنى بلدية في ألماتي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان الطوارئ في كازاخستان.. ومتظاهرون يدخلون مبنى بلدية في ألماتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).