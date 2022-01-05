القبض على متهم يتاجر بالذهب المزيف في نينوى

2022/01/05 | 13:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهم يتاجر بالذهب المزيف في محافظة نينوى.وقال الجهاز في بيان، ان “قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على متهم يتاجر بالذهب المزيف وبحوزته نحو (٦) كغم ونصف يروم بيعها وإيهام المواطنين بِنقاوتها”.وأضاف […]

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