الأمن الوطني يلقي القبض على متهم يُتاجر بالذهب المُزيف في نينوى

2022/01/05 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقى جهاز الأمن الوطني، الاربعاء، القبض على متهم يتاجر بالذهب المُزيف في محافظة نينوى.

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وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2022)، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من القاء القبض على متهم يتاجر بالذهب المزيف وبحوزته نحو (٦) كغم ونصف يروم بيعها وإيهام المواطنين بنقاوتها، حيث تم تدوين أقواله إصولياً وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

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