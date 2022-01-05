2022/01/05 | 13:49 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجمارك: إيراداتنا في 2021 ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بعام 2020 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/05 | 13:49.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: إيراداتنا في 2021 ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بعام 2020) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: إيراداتنا في 2021 ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بعام 2020) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك: إيراداتنا في 2021 ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بعام 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).