صحة صلاح الدين تزف بشرى سارة للاداريين بشأن مخصصات الخطورة

2022/01/05 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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زفت دائرة صحة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، بشرى سارة للاداريين بشأن مخصصات الخطورة.

وقالت شعبة اعلام دائرة صحة صلاح الدين في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "بجهود مدير عام دائرة صحة صلاح الدين نزف البشرى لكافة الكوادر الادارية العاملة في دائرتنا بانه تم استحصال الموافقات الاصولية بزيادة الخطورة لجميع الكوادر الادارية وبنسبة ( 30 % ) واعتبارا من تاريخ صدور الامر".

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