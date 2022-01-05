2022/01/05 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لم يبد أي تخوف من خطوات تصعيدية سعودية جديدة تجاه لبنان كرد على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأكد عون في تغريدة ان بلاده حريصة على تمتين علاقاته العربية وتحديداً مع السعودية، مضيفا إن الحرص على العلاقات يجب أن يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج.

الرئيس عون: حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية لاسيما مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، وهذا الحرص يجب ان يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 4, 2022

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