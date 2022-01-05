الاستخبارات تعتقل 8 عناصر من داعش في بغداد وديالى وكركوك

2022/01/05 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على 8 إرهابيين في ثلاث محافظات.

وقالت الخلية في بيان إن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لعصابات الكفر والإرهاب وبعمليات منفصلة بمحافظات (بغداد وكركوك وديالى) تكللت بالدقة والنجاح نتج عنها الإطاحة بثمانية مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية”، مبينة أن “أربعة منهم في محافظة بغداد لعملهم بما يسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد”.

وأضافت أنه “تم القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك لانتمائهم لداعش الارهابي بصفة ما يسمى أمني قاطع الكرمة”، مشيرةً إلى أن “الإرهابي الثامن ألقي القبض عليه في محافظة ديالى والمؤشر اسمه ضمن قاعدة بيانات”.

وتابعت أنه “تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية”.

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