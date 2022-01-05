العثور على ٩٣ قطعة اثرية في تل الكطارات

2022/01/05 | 13:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على ٩٣ قطعة اثرية من الفخار والحجر واواني فخارية.

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